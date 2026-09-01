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Магнитная буря 1 сентября: какой будет ее мощность
В ближайшие дни геомагнитная активность будет оставаться преимущественно спокойной.
Во вторник, 1 сентября, ожидается слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури – 3 (зеленый).
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечная активность остается слабой. Пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.
По данным ученых, ожидается, что геомагнитная активность будет тихой в течение нескольких дней.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.