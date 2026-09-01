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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 1 сентября: какой будет ее мощность

В ближайшие дни геомагнитная активность будет оставаться преимущественно спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Во вторник, 1 сентября, ожидается слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури – 3 (зеленый).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность остается слабой. Пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.

По данным ученых, ожидается, что геомагнитная активность будет тихой в течение нескольких дней.

Магнитная буря 1 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 1 сентября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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