Магнитная буря 1 сентября: какой будет ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

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Во вторник, 1 сентября, ожидается слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури – 3 (зеленый).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Солнечная активность остается слабой. Пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.

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По данным ученых, ожидается, что геомагнитная активность будет тихой в течение нескольких дней.

Магнитная буря 1 сентября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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