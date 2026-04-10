Магнитная буря 10 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря.

В пятницу, 10 апреля, геомагнитное возмущение усилится. Ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Из-за высокоскоростного потока корональной дыры ухудшились геомагнитные условия до уровней STORM G1. Ожидается, что влияние корональной дыры будет продолжаться в течение следующих нескольких дней, прежде чем начать уменьшаться.

Магнитная буря 10 апреля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены — метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.