Магнитная буря 10 августа: какая ее мощность
Прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.
В воскресенье, 10 августа, солнечная активность на довольно умеренном уровне. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.
Отмечается, что за последние 24 часа на Солнце зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.
