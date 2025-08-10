Магнитная буря 10 августа: какая ее мощность

Магнитная буря. / © pixabay.com

В воскресенье, 10 августа, солнечная активность на довольно умеренном уровне. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Отмечается, что за последние 24 часа на Солнце зафиксировано 12 вспышек класса C и одна вспышка класса M1. Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Магнитная буря 10 августа. Фото: meteoagent.

Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

