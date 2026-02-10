- Дата публикации
Магнитная буря 10 февраля: как избежать плохого самочувствия
Даже незначительное влияние солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди.
Сегодня, 10 февраля 2026, ожидается повышенная солнечная активность. Это может привести к умеренным или даже сильным магнитным бурям.
Вероятный уровень геомагнитной активности может достигать значений G2 или G3 по международной шкале. Это означает, что буря будет ощутима для чувствительных людей и отдельных технических систем.
Основной причиной такой активности выброс корональной массы на Солнце, направленный в сторону Земли. Ожидается, что пик бури придется на вторую половину дня. В этот период возможны кратковременные сбои в работе навигационных систем и ухудшение самочувствия у населения.
Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.
Основные советы метеозависимым людям:
следить за режимом сна
пить больше воды
ограничить стресс, давать себе отдых и не перенапрягаться
отказаться от алкоголя и кофеина
больше гулять на свежем воздухе