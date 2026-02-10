ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 10 февраля: как избежать плохого самочувствия

Даже незначительное влияние солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного до активного

Геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного до активного

Сегодня, 10 февраля 2026, ожидается повышенная солнечная активность. Это может привести к умеренным или даже сильным магнитным бурям.

Вероятный уровень геомагнитной активности может достигать значений G2 или G3 по международной шкале. Это означает, что буря будет ощутима для чувствительных людей и отдельных технических систем.

Основной причиной такой активности выброс корональной массы на Солнце, направленный в сторону Земли. Ожидается, что пик бури придется на вторую половину дня. В этот период возможны кратковременные сбои в работе навигационных систем и ухудшение самочувствия у населения.

Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.

Основные советы метеозависимым людям:

  • следить за режимом сна

  • пить больше воды

  • ограничить стресс, давать себе отдых и не перенапрягаться

  • отказаться от алкоголя и кофеина

  • больше гулять на свежем воздухе

