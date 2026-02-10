Магнитная буря 10 февраля: как избежать плохого самочувствия

Геомагнитное поле Земли будет колебаться от спокойного до активного

Сегодня, 10 февраля 2026, ожидается повышенная солнечная активность. Это может привести к умеренным или даже сильным магнитным бурям.

Вероятный уровень геомагнитной активности может достигать значений G2 или G3 по международной шкале. Это означает, что буря будет ощутима для чувствительных людей и отдельных технических систем.

Основной причиной такой активности выброс корональной массы на Солнце, направленный в сторону Земли. Ожидается, что пик бури придется на вторую половину дня. В этот период возможны кратковременные сбои в работе навигационных систем и ухудшение самочувствия у населения.

Солнечные вспышки или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, в том числе выбросы солнечной массы и поверхностные вспышки, высвобождающие энергию по всем направлениям. Они возникают, когда мощные взрывы энергии высвобождают заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны.

Основные советы метеозависимым людям: