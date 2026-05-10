Магнитная буря 10 мая: кому будет хуже всего и как себя уберечь
Сегодня геомагнитная ситуация, по предварительному прогнозу, должна оставаться относительно спокойной.
На 10 мая 2026 года ожидается преимущественно низкая или слабая геомагнитная активность. Высокие значения прогнозируются ночью.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.
Геомагнитная активность может изменяться в течение суток, поэтому лучше следить за обновлениями космической погоды ближе к конкретному времени.
В то же время, даже слабые колебания магнитного поля Земли могут испытывать метеозависимые люди, особенно при наличии хронической усталости, стресса или проблем с сердечно-сосудистой системой.
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя