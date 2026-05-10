Магнитная буря 10 мая: кому будет хуже всего и как себя уберечь

Сегодня геомагнитная ситуация, по предварительному прогнозу, должна оставаться относительно спокойной.

Существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют / © ТСН.ua

На 10 мая 2026 года ожидается преимущественно низкая или слабая геомагнитная активность. Высокие значения прогнозируются ночью.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Геомагнитная активность может изменяться в течение суток, поэтому лучше следить за обновлениями космической погоды ближе к конкретному времени.

В то же время, даже слабые колебания магнитного поля Земли могут испытывать метеозависимые люди, особенно при наличии хронической усталости, стресса или проблем с сердечно-сосудистой системой.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

