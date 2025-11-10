ТСН в социальных сетях

952
1 мин

Магнитная буря 10 ноября: какой будет ее активность

Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 10 ноября, активность Солнца повысится. Магнитная буря достигнет К-индекса 5.7 (красный уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитная активность достигла уровня STORM G2. Также существует потенциал для дальнейшей направленной на Землю солнечной активности в течение выходных из-за расположения сложной активной области.

Магнитная буря 10 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 10 ноября. Фото: Meteoagent.

Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.

952
