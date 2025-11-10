- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 952
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 10 ноября: какой будет ее активность
Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
В понедельник, 10 ноября, активность Солнца повысится. Магнитная буря достигнет К-индекса 5.7 (красный уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Геомагнитная активность достигла уровня STORM G2. Также существует потенциал для дальнейшей направленной на Землю солнечной активности в течение выходных из-за расположения сложной активной области.
Все прогнозы ученых – предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.