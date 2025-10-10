Магнитная буря 10 октября: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 10 октября, магнитная буря будет слабой и остается на зеленом уровне. Это – К-индекс 1.7.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и сообщает Британская геологическая служба.

Утром 9 октября произошел незначительный толчок солнечного ветра, вызванный поздним приходом ожидаемого выброса корональной массы. Геомагнитная активность пока спокойна. Впрочем, если условия солнечного ветра будут развиваться дальше, вполне вероятен более активный геомагнитный период.

Магнитная буря 10 октября. Фото: Метеоagentю

Заметим, хоть магнитная буря не мощна, но некоторые люди более подвержены воздействию солнечной активности. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, медики советуют следить за датами и интенсивностью магнитных бурь. Это позволяет заранее скорректировать свой график и подготовиться.

Напомним, данные ученых говорят о том, что в октябре Землю накроет 16 магнитных бурь. В частности, 29-31 октября ожидается новый период мощных бурь с пиковыми значениями 6, 5 и 4 балла соответственно.