ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
5584
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 10 сентября: какая ее мощность

Сегодня активность Солнца очень слаба и будет не ощутима.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 10 магнитная буря будет слабой. Геомагнитный шторм будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Скорость солнечного ветра была высокой из-за влияния корональной дыры. Впрочем, она постепенно убавилась. По предварительным данным, в течение ближайших 72 часов вероятность высокой активности Солнца низкая.

Магнитная буря 10 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 10 сентября. Фото: meteoagent.

Ученые отмечают, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.

Напомним, мы писали о пяти фруктах, которые называют "эликсиром вечной молодости". Заметим, что они стоят недорого, их легко найти в любом магазине или на рынке.

Дата публикации
Количество просмотров
5584
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie