Магнитная буря 10 сентября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 10 магнитная буря будет слабой. Геомагнитный шторм будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Скорость солнечного ветра была высокой из-за влияния корональной дыры. Впрочем, она постепенно убавилась. По предварительным данным, в течение ближайших 72 часов вероятность высокой активности Солнца низкая.

Магнитная буря 10 сентября. Фото: meteoagent.

Ученые отмечают, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.

