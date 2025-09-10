- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 5584
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 10 сентября: какая ее мощность
Сегодня активность Солнца очень слаба и будет не ощутима.
В среду 10 магнитная буря будет слабой. Геомагнитный шторм будет зеленого уровня – К-индекс 2.7.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.
Скорость солнечного ветра была высокой из-за влияния корональной дыры. Впрочем, она постепенно убавилась. По предварительным данным, в течение ближайших 72 часов вероятность высокой активности Солнца низкая.
Ученые отмечают, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.
Напомним, мы писали о пяти фруктах, которые называют "эликсиром вечной молодости". Заметим, что они стоят недорого, их легко найти в любом магазине или на рынке.