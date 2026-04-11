Магнитная буря 11 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В субботу, 11 апреля, активность Солнца немного расслабится. Ожидается магнитная буря средней мощности с К-индексом 4.7 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидаемый высокоскоростной поток корональных дыр становится геоэффективным. Это, вероятно, приведет к некоторым геомагнитным усилениям вплоть до шторма G1 в ближайшее время. Впрочем, влияние быстро начнет уменьшаться.

Магнитная буря 10 апреля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури даже после активной фазы могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.