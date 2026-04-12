Магнитная буря 11 апреля: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 11 апреля, активность Солнца не будет сильной. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Накануне высокоскоростной поток корональных дыр был геоэффективным, что привело к повышению активности Солнца. Впрочем, сегодня влияние корональных дыр имеет тенденцию к понижению.

Реклама

Магнитная буря 12 апреля. Фото: Meteoagent.

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагируют около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д. Чтобы улучшить свое самочувствие, медики советуют снизить физические нагрузки и уравновесить эмоциональное состояние.