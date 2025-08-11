Магнитная буря 11 августа: советы метеозависимым людям

Магитная буря 11 августа ожидается незначительной

Реклама

В понедельник, 10 августа, солнечная активность будет низкой. Магнитная буря прогнозируется желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

В то же время, завтра, во вторник, 12 августа, ожидается умеренный рост к K-индексу 4.0. Это свидетельствует о незначительных геомагнитных колебаниях, не достигающих уровня сильной бури.

Реклама

Данные других метеорологических служб

Информация, полученная от ведущих мировых метеорологических центров, также подтверждает снижение геомагнитной активности после наблюдавшегося 9 августа пика:

По информации Space Weather Prediction Center (NOAA), 9 августа действительно наблюдалась умеренная магнитная буря уровня G2, но к 11 августа геомагнитная активность снизилась.

Как пишет научно-популярный сайт EarthSky, буря, пик которой пришелся на 9 августа, слабеет. Прогнозируется, что 11-12 августа будет наблюдаться лишь незначительная активность с постепенное снижение риска возникновения бурь класса G1 по мере уменьшения скорости солнечного ветра.

Метеорологическая служба Великобритании Met Office также прогнозировала на 11 августа незначительную геомагнитную активность с возможным риском бури уровня G1 (К-индекс 5).

Симптомы и рекомендации для здоровья

Несмотря на то, что сильная буря не прогнозируется, чувствительные к магнитным бурям люди все еще могут испытывать дискомфорт. Наиболее распространенными симптомами являются:

головные боли и головокружение;

боль в сердце;

тошнота;

слабость и сонливость;

повышение АД;

обострение хронических заболеваний;

боли в суставах.

Чтобы снизить влияние этих колебаний на здоровье, специалисты рекомендуют:

отказаться от кофе, энергетических напитков, алкоголя и сигарет;

чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещение;

включить в рацион больше фруктов, овощей, рыбы и орехов;

соблюдать здоровый образ жизни.

Напомним, пятна на Солнце могут существовать так долго, что остаются загадками на протяжении многих столетий. Новый метод наблюдения раскрыл тайну, которая обескураживала ученых еще задолго до Галилео Галилея, который первым рассматривал эти объекты в телескоп.