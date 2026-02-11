ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1796
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 11 февраля: какая ее мощность

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 11 февраля, активность Солнца находится на среднем уровне. Магнитная буря будет иметь К-индекс 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Солнечный ветер может несколько усиливаться из-за влияния корональных дыр. Впрочем, не ожидается, что это приведет к значительной геомагнитной активности.

Магнитная буря 11 февраля.

Магнитная буря 11 февраля.

Дата публикации
Количество просмотров
1796
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie