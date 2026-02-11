Магнитная буря 11 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 11 февраля, активность Солнца находится на среднем уровне. Магнитная буря будет иметь К-индекс 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Солнечный ветер может несколько усиливаться из-за влияния корональных дыр. Впрочем, не ожидается, что это приведет к значительной геомагнитной активности.

Реклама