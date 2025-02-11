Магнитная буря 11 февраля: каким будет влияние на организм

Сегодня буря немного утихнет – к К-индексу 4.

Сегодня, 11 февраля, геомагнитная активность станет несколько слабее, чем днем ранее. Во вторник фиксируют средний уровень магнитной бури. Индекс Kp составляет 4 балла.

Об этом сообщает портал мониторинга солнечной активности meteoagent.

Отметим, что вчера была повышена геомагнитная активность. Индекс Kp достиг уровня 5. Впрочем, ныне магнитная буря ослабла. Впрочем, она способна оказывать влияние на самочувствие людей.

Магнитная буря 11 февраля.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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