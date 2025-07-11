Магнитная буря 11 июля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 11 июля, солнечная активность будет на умеренном уровне. Магнитная буря будет соответствовать зеленому уровню – К-индекс 1.7.

Об этом сообщает Мeteoagent.

По информации специалистов, существенных магнитных бурь не ожидается. Ведь за прошедшие сутки активность Солнца была умеренной, выбросов корональной массы не наблюдалось.

Реклама

Магнитная буря 11 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, как до своего начала. Они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.

В период магнитных бурь следует избегать стрессовой, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания.

Напомним, косметологи рассказали, что добавить в чай, чтобы не стареть. Пить этот чай и заботиться о молодости кожи можно легко даже во время работы или домашних дел – на это всегда найдутся время и вдохновение.