Магнитная буря 11 июня: что известно

Магнитная буря / © Associated Press

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В четверг 11 июня ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня. Она будет иметь К-индекс 3,7

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, после слабого прибытия выброса корональной массы 6 июня солнечный ветер вернулся преимущественно к фоновому уровню. Новые усиления с увеличением вероятности периодов STORM G1 ожидаются вскоре из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры.

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Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

Геомагнитная буря — это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, достигающего нашей планеты. Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека. В частности, усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессонницу, вызывать тахикардию и мигрени.

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