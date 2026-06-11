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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 11 июня: что известно

В течение сегодняшнего дня магнитосфера будет стабильна и спокойна.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг 11 июня ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня. Она будет иметь К-индекс 3,7

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, после слабого прибытия выброса корональной массы 6 июня солнечный ветер вернулся преимущественно к фоновому уровню. Новые усиления с увеличением вероятности периодов STORM G1 ожидаются вскоре из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры.

Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря. Фото: Meteoagent.

Геомагнитная буря — это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, достигающего нашей планеты. Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека. В частности, усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессонницу, вызывать тахикардию и мигрени.

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Дата публикации
Количество просмотров
418
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