Магнитная буря 11 марта: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В среду, 11 марта, специалисты прогнозируют слабую солнечную активность. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 2,7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечный ветер опускается до фонового уровня — после воздействия высокоскоростного потока ветра корональной дыры, произошедшего в течение выходных. Впрочем, может наблюдаться короткий активный период.

Реклама

По данным ученых, вероятнее всего, корональное излучение короны 6 марта прошло мимо Земли.

Магнитная буря 11 марта. Фото: Мeteoagent

Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди, те — кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.