Магнитная буря 11 марта: какой будет ее мощность
Солнечный ветер падает до уровня фона. Геомагнитная активность слаба.
В среду, 11 марта, специалисты прогнозируют слабую солнечную активность. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 2,7 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечный ветер опускается до фонового уровня — после воздействия высокоскоростного потока ветра корональной дыры, произошедшего в течение выходных. Впрочем, может наблюдаться короткий активный период.
По данным ученых, вероятнее всего, корональное излучение короны 6 марта прошло мимо Земли.
Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди, те — кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.