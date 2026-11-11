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Магнитная буря 11 ноября: какая ее мощность
Предварительно в течение следующих нескольких дней геомагнитная активность преимущественно будет спокойной.
Сегодня, 4 ноября, ожидается слабая магнитная буря. После нескольких дней возмущения она опустилась до зеленого уровня — К-индекс 1,7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния корональной дыры на Солнце. Впрочем, в ближайшие несколько дней она будет постепенно снижаться.
Геомагнитная активность в основном будет спокойной. В течение следующих одного-двух дней возможны кратковременные периоды ее усиления, пока влияние корональной дыры будет ослабевать.
Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.