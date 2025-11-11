ТСН в социальных сетях

565
1 мин

Магнитная буря 11 ноября снова будет очень мощной: как себя уберечь

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря 11 ноября снова будет очень мощной: как себя уберечь

© pixabay.com

Во вторник, 11 ноября, активность Солнца будет мощной. Это будет соответствовать магнитной буре красного уровня – К-индекс 5.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

По данным ученых, утром 9 ноября произошла вспышка класса X, которая вызвала асимметричное излучение корональной массы с полным гало, направленное на Землю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

