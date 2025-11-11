- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 565
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 11 ноября снова будет очень мощной: как себя уберечь
Во вторник, 11 ноября, активность Солнца будет мощной. Это будет соответствовать магнитной буре красного уровня – К-индекс 5.7.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.
По данным ученых, утром 9 ноября произошла вспышка класса X, которая вызвала асимметричное излучение корональной массы с полным гало, направленное на Землю.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.