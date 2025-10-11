ТСН в социальных сетях

72
1 мин

Магнитная буря 11 октября: какая ее мощность

Сегодня вполне возможно умеренное возмущение магнитного поля Земли.

Вера Хмельницкая
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 11 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Он отвечает средним магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Сегодня возможно умеренное возмущение магнитного поля Земли. В течение прогнозируемого периода ожидается высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр. Вот почему возможна активность от активного до шторма G1.

Магнитная буря 11 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, в период магнитной бури могут появиться головные боли, головокружение, нестабильное артериальное давление, учащенное сердцебиение или общая слабость.

72
