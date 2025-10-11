- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 11 октября: какая ее мощность
Сегодня вполне возможно умеренное возмущение магнитного поля Земли.
В субботу, 11 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Он отвечает средним магнитным бурям.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.
Сегодня возможно умеренное возмущение магнитного поля Земли. В течение прогнозируемого периода ожидается высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр. Вот почему возможна активность от активного до шторма G1.
Заметим, в период магнитной бури могут появиться головные боли, головокружение, нестабильное артериальное давление, учащенное сердцебиение или общая слабость.
