Магнитная буря 11 октября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 11 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4. Он отвечает средним магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Сегодня возможно умеренное возмущение магнитного поля Земли. В течение прогнозируемого периода ожидается высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр. Вот почему возможна активность от активного до шторма G1.

Магнитная буря 11 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, в период магнитной бури могут появиться головные боли, головокружение, нестабильное артериальное давление, учащенное сердцебиение или общая слабость.

