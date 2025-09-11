ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
484
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 11 сентября: какой будет ее активность

По предварительным прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 11 сентября, активность Солнца будет на достаточно низком уровне. Ожидается магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По предварительным данным, скорость солнечного ветра снизится, а это приведет к спокойной геомагнитной среде. Ожидается шторм G1, самый слабый в шкале геомагнитных бурь.

Магнитная буря 11 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 11 сентября. Фото: Meteoagent.

Хоть активность Солнца на низком уровне, но метеозависимые люди могут ощущать головные боли, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу или тревожность. Кроме того, на фоне геомагнитного шторма возможно обострение хронических заболеваний.

Медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, что произойдет с организмом, если употреблять слишком много белка.

Дата публикации
Количество просмотров
484
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie