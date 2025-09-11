- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 11 сентября: какой будет ее активность
По предварительным прогнозам, существенных магнитных бурь не ожидается.
В четверг, 11 сентября, активность Солнца будет на достаточно низком уровне. Ожидается магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 3.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
По предварительным данным, скорость солнечного ветра снизится, а это приведет к спокойной геомагнитной среде. Ожидается шторм G1, самый слабый в шкале геомагнитных бурь.
Хоть активность Солнца на низком уровне, но метеозависимые люди могут ощущать головные боли, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу или тревожность. Кроме того, на фоне геомагнитного шторма возможно обострение хронических заболеваний.
Медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
