Магнитная буря 11 сентября: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 11 сентября, активность Солнца будет на достаточно низком уровне. Ожидается магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По предварительным данным, скорость солнечного ветра снизится, а это приведет к спокойной геомагнитной среде. Ожидается шторм G1, самый слабый в шкале геомагнитных бурь.

Магнитная буря 11 сентября. Фото: Meteoagent.

Хоть активность Солнца на низком уровне, но метеозависимые люди могут ощущать головные боли, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу или тревожность. Кроме того, на фоне геомагнитного шторма возможно обострение хронических заболеваний.

Медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

