Магнитная буря 11 января: чего ждать от активности Солнца
Мощные магнитные бури способны воздействовать на организм человека.
В воскресенье, 11 января, активность Солнца повысится до красного уровня. Ожидается магнитная буря с К-индексом 5,3.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Хотя в последние дни геомагнитная активность приглушилась, но учёные предупреждали, что все еще возможны периодические активные периоды - с вероятностью кратковременного пика - к STORM G1.
В этот день метеочувствительные люди могут иметь плохое самочувствие даже. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
