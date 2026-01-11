ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 11 января: чего ждать от активности Солнца

Мощные магнитные бури способны воздействовать на организм человека.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 11 января, активность Солнца повысится до красного уровня. Ожидается магнитная буря с К-индексом 5,3.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Хотя в последние дни геомагнитная активность приглушилась, но учёные предупреждали, что все еще возможны периодические активные периоды - с вероятностью кратковременного пика - к STORM G1.

Магнитная буря 11 января. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 11 января. Фото: meteoagent.

В этот день метеочувствительные люди могут иметь плохое самочувствие даже. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

