Магнитная буря 12 августа: какая будет ее мощность
Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Вторник, 12 августа, будет отмечаться умеренной активностью Солнца. Магнитная – желтого уровня – К-индекс 4.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.
Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса C и четыре вспышки класса M, наибольшая из которых М2,2. Именно он может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
