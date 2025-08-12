Магнитная буря 12 августа: какая будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Вторник, 12 августа, будет отмечаться умеренной активностью Солнца. Магнитная – желтого уровня – К-индекс 4.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса C и четыре вспышки класса M, наибольшая из которых М2,2. Именно он может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Магнитная буря 12 августа. Фото: meteoagent.

Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

