Магнитная буря 12 февраля: какой будет ее активность
Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.
В четверг, 12 февраля, ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 2.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечный ветер остается несколько взволнованным. Возможны некоторые активные периоды. Впрочем, в большинстве своем ожидается, что в течение следующих нескольких дней сохранятся спокойные геомагнитные условия.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.