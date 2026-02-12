ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 12 февраля: какой будет ее активность

Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 12 февраля, ожидаются спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 2.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечный ветер остается несколько взволнованным. Возможны некоторые активные периоды. Впрочем, в большинстве своем ожидается, что в течение следующих нескольких дней сохранятся спокойные геомагнитные условия.

Магнитная буря 12 февраля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.

