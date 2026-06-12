Магнитная буря 12 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Credits

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В пятницу, 12 июня, магнитная буря немного усилится и поднимется до желтого уровня. Солнечная активность будет соответствовать К-индексу 4.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне, а геомагнитная активность остается спокойной.

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Вероятно, в скором времени поступит высокоскоростной поток из трансэкваториальной корональной дыры. Это увеличивает возможность того, что геомагнитная активность достигнет STORM G1.

Магнитная буря 12 июня. Фото: meteoagent.

Все прогнозы ученых предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.

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