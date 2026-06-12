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Магнитная буря 12 июня: чего ожидать от солнечной активности
Пока геомагнитная обстановка спокойная, но в следующие несколько дней она повысится.
В пятницу, 12 июня, магнитная буря немного усилится и поднимется до желтого уровня. Солнечная активность будет соответствовать К-индексу 4.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне, а геомагнитная активность остается спокойной.
Вероятно, в скором времени поступит высокоскоростной поток из трансэкваториальной корональной дыры. Это увеличивает возможность того, что геомагнитная активность достигнет STORM G1.
Все прогнозы ученых предварительные. Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Медики отмечают, что ослабить влияние магнитной бури на организм вполне возможно. В частности, по возможности, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и частого употребления кофе.