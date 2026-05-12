Магнитная буря 12 мая: сколько баллов она будет

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 12 мая, ожидаются достаточно спокойные геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря средней мощности — К-индекс 4 (желтый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

В течение выходных влияние высокоскоростного потока солнечного ветра от корональной дыры начало ослабевать. Скорость солнечного ветра сейчас близка к уровню окружающей среды, и ожидается, что геомагнитная активность будет спокойной.

Реклама

Магнитная буря 12 мая. Фото: Мeteoagent

Напомним, что геомагнитную активность могут сильно ощутить метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызывать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.

Новости партнеров