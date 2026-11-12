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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 12 ноября: чего ожидать от солнечной активности

В ближайшие несколько дней геомагнитная активность будет преимущественно спокойной, хотя синоптики космической погоды не исключают кратковременные незначительные возмущения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В Украине в четверг, 12 ноября, был зафиксирован слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури - 3.

Об этом сообщает meteoagent и ученые Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за остаточного воздействия корональной дыры, однако постепенно снижается.

В ближайшие несколько дней геомагнитная активность ожидается преимущественно спокойной. В то же время, не исключают кратковременных периодов незначительного возмущения.

Магнитная буря 12 ноября.

Магнитная буря 12 ноября.

Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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