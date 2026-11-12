- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 669
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 12 ноября: чего ожидать от солнечной активности
В ближайшие несколько дней геомагнитная активность будет преимущественно спокойной, хотя синоптики космической погоды не исключают кратковременные незначительные возмущения.
В Украине в четверг, 12 ноября, был зафиксирован слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури - 3.
Об этом сообщает meteoagent и ученые Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за остаточного воздействия корональной дыры, однако постепенно снижается.
В ближайшие несколько дней геомагнитная активность ожидается преимущественно спокойной. В то же время, не исключают кратковременных периодов незначительного возмущения.
Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.