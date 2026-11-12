Магнитная буря 12 ноября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Associated Press

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В Украине в четверг, 12 ноября, был зафиксирован слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури - 3.

Об этом сообщает meteoagent и ученые Британской геологической службы.

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Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за остаточного воздействия корональной дыры, однако постепенно снижается.

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В ближайшие несколько дней геомагнитная активность ожидается преимущественно спокойной. В то же время, не исключают кратковременных периодов незначительного возмущения.

Магнитная буря 12 ноября.

Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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