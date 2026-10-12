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Магнитная буря 12 октября: чего ожидать от солнечной активности
Магнитные бури – это геомагнитные возмущения, возникающие из-за вспышек и выбросов плазмы на Солнце.
В понедельник, 12 октября, магнитная буря стала мощнее. Она поднялась до красного уровня – К-индексу 5.7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, один из корональных выбросов массы (CME) был зафиксирован 8 октября после солнечной вспышки класса M6.7. Основная часть выброса движется на северо-запад, однако он может задеть Землю краем. Это способно усилить геомагнитную активность, а иногда спровоцировать магнитную бурю уровня G2.
Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Впрочем, отмечают специалисты, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.