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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 12 октября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитные бури – это геомагнитные возмущения, возникающие из-за вспышек и выбросов плазмы на Солнце.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В понедельник, 12 октября, магнитная буря стала мощнее. Она поднялась до красного уровня – К-индексу 5.7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, один из корональных выбросов массы (CME) был зафиксирован 8 октября после солнечной вспышки класса M6.7. Основная часть выброса движется на северо-запад, однако он может задеть Землю краем. Это способно усилить геомагнитную активность, а иногда спровоцировать магнитную бурю уровня G2.

Магнитная буря 12 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 12 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Впрочем, отмечают специалисты, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.

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