Магнитная буря 12 октября: метеозависимых людей предупредили об опасности
Мощность космического шторма возросла, и она может отражаться на здоровье.
В воскресенье, 12 октября, Украину накрыла мощная магнитная буря . Солнечная активность с К-индексом 5 – это сильное возмущение.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным специалистов, в течение прогнозируемого периода ожидается высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр. Именно этим вызван шторм G1.
Заметим, красный уровень соответствует сильным магнитным бурям и способен влиять на здоровье человека. Особенно подвержены такому влиянию - метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Во время мощных геомагнитных возмущений может возникать головная боль, происходит скачки артериального давления, повышаться риск аритмии, исчезает настроение, а появляется чувство общей слабости.
Медики советуют соблюдать режим дня и питания, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и т.д.
