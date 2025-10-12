Магнитная буря 12 октября: метеозависимых людей предупредили об опасности

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 12 октября, Украину накрыла мощная магнитная буря . Солнечная активность с К-индексом 5 – это сильное возмущение.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным специалистов, в течение прогнозируемого периода ожидается высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр. Именно этим вызван шторм G1.

Магнитная буря 12 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, красный уровень соответствует сильным магнитным бурям и способен влиять на здоровье человека. Особенно подвержены такому влиянию - метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время мощных геомагнитных возмущений может возникать головная боль, происходит скачки артериального давления, повышаться риск аритмии, исчезает настроение, а появляется чувство общей слабости.

Медики советуют соблюдать режим дня и питания, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и т.д.

Медики советуют соблюдать режим дня и питания, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и т.д.