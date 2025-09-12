Магнитная буря 12 сентября: какой сегодня будет мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 12 сентября, будет низкой активностью Солнца – К-индекс 1,7. Существенных магнитных бурь не ожидается. Воздействие на самочувствие будет минимальным.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent .

За последние сутки на Солнце произошло две вспышки, которые не влияют на Землю. По предварительным данным, на выходные может усилиться геомагнитная активность, которая потенциально достигнет STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 12 сентября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь каждые три часа.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть, чтобы снизить сахар в крови. Ученые назвали вещество номер один, которое играет ключевую роль в регулировании уровня глюкозы в крови.