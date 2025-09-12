ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 12 сентября: какой сегодня будет мощность

Геомагнитное поле будет оставаться спокойным.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 12 сентября, будет низкой активностью Солнца – К-индекс 1,7. Существенных магнитных бурь не ожидается. Воздействие на самочувствие будет минимальным.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent .

За последние сутки на Солнце произошло две вспышки, которые не влияют на Землю. По предварительным данным, на выходные может усилиться геомагнитная активность, которая потенциально достигнет STORM G1.

Магнитная буря 12 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 12 сентября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь каждые три часа.

