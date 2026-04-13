Магнитная буря 13 апреля: чего ожидать от солнечной активности
В течение сегодняшних суток геомагнитные условия будут спокойными.
В понедельник, 13 апреля, зафиксирован низкий уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури – 3 — зеленый.
Об этом сообщает meteoagent, мониторящий колебания магнитного поля Земли.
После некоторых геомагнитных усилений и шторма G1 — плыние корональных дыр начало постепенно уменьшаться. Впоследствии он вообще вернется к окружающим условиям.
Заметим, хоть геомагнитная активность уменьшилась, но метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Еще несколько дней после окончания магнитной бури болеть могут пожилые люди, беременные, а также те, кто имеет хронические заболевания.