Магнитная буря 13 августа: какая ее мощность

В среду, 13 августа, солнечная активность будет на достаточно умеренном уровне – это К-индекс 3.7. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Заметим, в течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано 15 вспышек класса C и пять вспышек класса M. Самая большая из них - М1,8. Он может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Заметим, прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.

