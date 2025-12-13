Магнитная буря 13 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 13 декабря, активность Солнца немного ослабла и опустилась до магнитной бури средней мощности. Ожидается К-индекс 4.3 (желтый уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Специалисты прогнозируют умеренный уровень геомагнитных возмущений. Ожидается, что геомагнитная активность остается несколько повышенной в течение выходных из-за прохождения недавних выбросов корональной масс.

Магнитная буря 13 декабря. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.