Магнитная буря 13 февраля: какая ее мощность
Сегодня сильных геомагнитных возмущений не ожидается.
Сегодня, 3 февраля, магнитная буря не будет сильна. Ожидается К-индекс 1.7 — зеленый уровень.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечная активность была низкой. В течение нескольких дней не ожидается высокоскоростных потоков. Пока геомагнитная активность останется на спокойном уровне.
Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.