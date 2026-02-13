Магнитная буря 13 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 3 февраля, магнитная буря не будет сильна. Ожидается К-индекс 1.7 — зеленый уровень.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность была низкой. В течение нескольких дней не ожидается высокоскоростных потоков. Пока геомагнитная активность останется на спокойном уровне.

Магнитная буря 13 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.