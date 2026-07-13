Магнитная буря 13 июля: как себя уберечь

Магнитная буря / © Associated Press

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В понедельник, 13 июля, магнитная буря станет менее мощной, опустится до зеленого уровня – К-индексу 3,3.

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

После выброса корональной массы в преддверии произошло повышение геомагнитной активности уровня STORM G2. Однако она постепенно начала снижаться, поскольку влияние CME ослабло.

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Магнитная буря 13 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

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