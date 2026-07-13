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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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259
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Магнитная буря 13 июля: как себя уберечь

Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 13 июля, магнитная буря станет менее мощной, опустится до зеленого уровня – К-индексу 3,3.

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

После выброса корональной массы в преддверии произошло повышение геомагнитной активности уровня STORM G2. Однако она постепенно начала снижаться, поскольку влияние CME ослабло.

Магнитная буря 13 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 13 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
259
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