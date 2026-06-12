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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 13 июня: какой будет активность Солнца

Геомагнитная активность после нескольких дней покоя усилилась и достигла красного уровня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

Сегодня, 13 июня, ожидается сильная магнитная буря . Она будет соответствовать К-индексу 5 (красный уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра повышена из-за высокоскоростного потока от корональной дыры. Воздействие будет длиться недолго, но, вероятно, вызывая отдельные интервалы STORM G1. Ожидается, что скорость ветра медленно снизится.

Магнитная буря 13 июня. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 13 июня. Фото: Мeteoagent

Магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые, беременные, люди с хроническими болезнями.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.

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Дата публикации
Количество просмотров
15
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