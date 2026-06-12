- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 13 июня: какой будет активность Солнца
Геомагнитная активность после нескольких дней покоя усилилась и достигла красного уровня.
Сегодня, 13 июня, ожидается сильная магнитная буря . Она будет соответствовать К-индексу 5 (красный уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра повышена из-за высокоскоростного потока от корональной дыры. Воздействие будет длиться недолго, но, вероятно, вызывая отдельные интервалы STORM G1. Ожидается, что скорость ветра медленно снизится.
Магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые, беременные, люди с хроническими болезнями.
Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.