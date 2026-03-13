ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 13 марта: какой будет ее активность

Геомагнитная активность несколько повысилась – по сравнению с предыдущими днями.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 13 марта, магнитная буря поднимется до желтого уровня и достигнет К-индекса 4,7. Активность Солнца несколько повысится.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что скоро поступит высокоскоростной поток, связанный с периодической трансэкваториальной корональной дырой. Его прибытие, вероятно, усугубит геомагнитную активность и потенциально достигнет STORM G1.

Магнитная буря 12 марта. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 12 марта. Фото: Meteoagent.

Хотя магнитная буря не достигла критического уровня, но все же немного повысилась. Именно поэтому болеть могут метеозависимые, беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie