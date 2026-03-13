- Дата публикации
Магнитная буря 13 марта: какой будет ее активность
Геомагнитная активность несколько повысилась – по сравнению с предыдущими днями.
В пятницу, 13 марта, магнитная буря поднимется до желтого уровня и достигнет К-индекса 4,7. Активность Солнца несколько повысится.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Ожидается, что скоро поступит высокоскоростной поток, связанный с периодической трансэкваториальной корональной дырой. Его прибытие, вероятно, усугубит геомагнитную активность и потенциально достигнет STORM G1.
Хотя магнитная буря не достигла критического уровня, но все же немного повысилась. Именно поэтому болеть могут метеозависимые, беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.