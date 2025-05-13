Магнитная буря 13 мая: какая ее мощность

Магнитная буря

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Во вторник, 13 мая, ожидается низкая солнечная активность. Речь идет о зеленом уровне магнитных бурь — это К-индекс 1,6.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

В течение 12 мая специалисты фиксировали относительно низкую активность Солнца. Это был желтый уровень. Однако с 8 по 11 мая активность Солнца была высокой — К-индекс превышал 6 (красный уровень).

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Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря 13 мая / Скриншот: meteoagent.com

Для понимания: магнитная буря — это несколько извержений и вспышек на Солнце, вызывающих излучение солнечной энергии, что приводит к увеличению геомагнитной активности. За это время солнечная энергия рассеивается в разные стороны, в том числе и к Земле. Энергия, выделяемая во время этих извержений, содержит заряженные частицы, которые могут быстро двигаться в пространстве. Эти заряженные частицы (протоны и электроны) сталкиваются с магнитосферой Земли, вызывая геомагнитную активность, называемую солнечными или магнитными бурями.