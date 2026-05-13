Магнитная буря 13 мая: какая ее мощность
Пока геомагнитная обстановка спокойная, но на днях произошел выброс корональной массы.
В среду, 13 мая, ожидается магнитная буря средней мощности – с К-индексом 4,3 (желтый уровень).
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
Воздействие высокоскоростного потока солнечного ветра от корональной дыры ослабло. Именно поэтому магнитная активность остается спокойной.
По данным учёных, 10 мая наблюдался выброс корональной массы. Есть вероятность скользящего удара, который может привести к активным периодам с небольшой вероятностью достижения STORM G1 в зависимости от масштаба потенциального удара.
