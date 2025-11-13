Магнитная буря 13 ноября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 13 ноября, магнитная буря немного утихнет, однако она остается на мощном уровне – К-индекс 6.7 (красный уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Еще одна вспышка X5.1 повлекла за собой быстрое полное гало коронального излучения короны, которое произошло накануне. Ожидается, что оно достигнет Земли.

Поскольку параметры солнечного ветра и геомагнитное поле уже нарушены, это, вероятно, приведет к дальнейшей значительной геомагнитной активности с доминированием условий STORM G3. Впрочем, возможны периоды до STORM G5.

Магнитная буря 13 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.

Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление. Появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.