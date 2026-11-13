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Магнитная буря 13 ноября: сколько баллов будет
Ученые не ожидают магнитных возмущений в ближайшие несколько дней.
Сегодня, 13 ноября, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 1,7 — это зеленый уровень.
Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра пока остается несколько повышенной, однако в ближайшие несколько дней будет постепенно снижаться. Это связано с ослаблением влияния корональной дыры на Солнце.
Геомагнитная активность в течение всего прогнозируемого периода ожидается в основном спокойной. Так что существенных магнитных возмущений не прогнозируют.
Магнитная буря (геомагнитная буря) — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на Солнце или выбросы солнечной плазмы, которые посредством потока заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.