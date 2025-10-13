Магнитная буря 13 октября: чего ожидать от активности Солнца сегодня

Магнитная буря. / © Credits

В понедельник, 13 октября, мощность космического шторма снизится. Сегодня магнитная буря будет средней интенсивности и будет иметь К-индекс 4.7 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр, продолжается. Вот почему возможна активность от активного до шторма G1.

Магнитная буря 13 октября. Фото: Meteoagent.

Хотя магнитная буря желтого уровня считается средней, она может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Они ведь чувствуют геомагнитные возмущения как до их начала - так и после окончания.

Специалисты отмечают, солнечная активность постоянно меняется. Поэтому следует отслеживать показатели вспышек и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Напомним, ученые назвали продукты, поддерживающие здоровье сердца. Привычные продукты, такие как чай, какао, яблоки, виноград и темный шоколад, содержат вещества, способные снижать кровяное давление.