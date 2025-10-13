- Дата публикации
Магнитная буря 13 октября: чего ожидать от активности Солнца сегодня
Сегодня солнечная активность ослабла и опустилась до среднего уровня.
В понедельник, 13 октября, мощность космического шторма снизится. Сегодня магнитная буря будет средней интенсивности и будет иметь К-индекс 4.7 (желтый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.
Высокоскоростной солнечный ветер, вызванный влиянием корональных дыр, продолжается. Вот почему возможна активность от активного до шторма G1.
Хотя магнитная буря желтого уровня считается средней, она может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Они ведь чувствуют геомагнитные возмущения как до их начала - так и после окончания.
Специалисты отмечают, солнечная активность постоянно меняется. Поэтому следует отслеживать показатели вспышек и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
