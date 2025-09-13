Магнитная буря 13 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 13 сентября, магнитная буря будет зеленого уровня – с К-индексом 1.7. Активность Солнца будет на низком уровне.

Об этом сообщает Мeteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что за последние 24 часа скорость солнечного ветра вернулась к фоновому уровню. Потому сегодня ожидают тишины условия. Впрочем, по предварительным данным, 14 сентября магнитная буря усилится.

Магнитная буря 13 сентября. Фото: Meteoagent.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Напомним, мы писали о том, как подготовить свое здоровье к смене сезона. Осенью укрепление иммунитета особенно важно, поскольку организм более подвержен простудным заболеваниям из-за изменения погоды, снижения солнечной активности и стресса.