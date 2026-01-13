Магнитная буря 13 января: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 13 января, активность Солнца будет находиться на среднем уровне. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4,7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра пока немного повышена из-за влияния северной корональной дыры. Это усиление увеличило вероятность умеренной геомагнитной активности. Впрочем, уже в последующие дни она существенно снизится.

Магнитная буря 13 января. Фото: meteoagent.

Заметим: хоть геомагнитное возмущение не сильно, но оно также может вызывать симптомы у метеозависимых и у людей с хроническими заболеваниями. У них может появиться головная боль, головокружение, нарушение сна, колебания АД, усталость или раздражительность.