Магнитная буря 14 августа: какая ее мощность

14 августа существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Сегодня, 14 августа, активность Солнца будет на низком уровне. Это – К-индекс 3.7. Магнитная буря будет желтого уровня.

Об этом сообщает Мeteoagent.

За последние 24 часа на Солнце зафиксировано девять вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю. Таким образом, геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня.

Магнитная буря 14 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 14 августа. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

