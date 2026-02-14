ТСН в социальных сетях

507
1 мин

Магнитная буря 14 февраля: что известно

Прогноз магнитных бурь сулит относительно спокойный период.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 14 февраля, активность Солнца остается на среднем уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3.7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным учёных, возможны короткие изолированные активные периоды. Хотя ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными.

Магнитная буря 14 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 14 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие. Особенно подвержены влиянию геомагнитной ситуации метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями. Правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.

507
