Магнитная буря 14 февраля: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 14 февраля, активность Солнца остается на среднем уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3.7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным учёных, возможны короткие изолированные активные периоды. Хотя ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными.

Магнитная буря 14 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие. Особенно подвержены влиянию геомагнитной ситуации метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями. Правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.