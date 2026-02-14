- Дата публикации
Магнитная буря 14 февраля: что известно
Прогноз магнитных бурь сулит относительно спокойный период.
В субботу, 14 февраля, активность Солнца остается на среднем уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3.7 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным учёных, возможны короткие изолированные активные периоды. Хотя ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными.
Заметим, что магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие. Особенно подвержены влиянию геомагнитной ситуации метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями. Правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.