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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 14 июля: какая ее мощность

Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Во вторник, 14 июля, ожидается умеренная активность Солнца с К-индексом 4,3. Это магнитная буря желтого уровня.

Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока наблюдаются спокойные геомагнитные условия. Впрочем, подчеркивают ученые, в течение выходных наблюдалось несколько выбросов корональной массы (CME). Все они возникли из активной области 14485, находящейся на западном краю солнечного диска. Большинство этих CME могут промахнуться мимо Земли. Однако моделирование показывает, что существует определенная вероятность их поверхностного воздействия в ближайшие дни.

Магнитная буря 14 июля. Фото: meteoagent

Магнитная буря 14 июля. Фото: meteoagent

Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

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Дата публикации
Количество просмотров
1113
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