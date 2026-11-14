Магнитная буря 14 ноября: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

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В пятницу, 14 ноября, магнитная буря остается на слабом уровне — К-индекс 1.7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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Скорость солнечного ветра продолжает снижаться и в ближайшие сутки должна приблизиться к обычным фоновым показателям. В настоящее время корональные выбросы массы, направленных в сторону Земли, не зафиксированы.

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В ближайшие несколько дней геомагнитная активность будет оставаться спокойной. Дополнительных магнитных возмущений не ожидается.

Магнитная буря 14 ноября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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