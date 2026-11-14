- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 14 ноября: чего ждать от активности Солнца
Ученые прогнозируют, что в ближайшие несколько дней геомагнитная активность будет оставаться спокойной.
В пятницу, 14 ноября, магнитная буря остается на слабом уровне — К-индекс 1.7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра продолжает снижаться и в ближайшие сутки должна приблизиться к обычным фоновым показателям. В настоящее время корональные выбросы массы, направленных в сторону Земли, не зафиксированы.
В ближайшие несколько дней геомагнитная активность будет оставаться спокойной. Дополнительных магнитных возмущений не ожидается.
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.