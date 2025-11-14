- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 464
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 14 ноября: какой будет ее активность
Сегодня активность Солнца не слишком высока, но ее влияние будет ощутимо.
В пятницу, 14 ноября, магнитная буря немного уменьшится. Ожидается К-индекс 4.7 (желтый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Коронное массовое излучение от вспышки X5.1 11 ноября прибыло вечером 12 ноября, что привело к геомагнитным условиям – STORM G3. Но скорость солнечного ветра начала уменьшаться. Это приведет к возвращению к более стабильному геомагнитному прогнозу.
Хотя активность Солнца стала меньше, она все же может влиять на самочувствие. У людей, живущих в зоне риска, может повышаться давление, возникать головные боли, головокружение, слабость и сонливость и т.д.
Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
Напомним, врач назвал один простой продукт, который поможет облегчить боль при артрите без лекарства.