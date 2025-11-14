Магнитная буря 14 ноября: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 14 ноября, магнитная буря немного уменьшится. Ожидается К-индекс 4.7 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Коронное массовое излучение от вспышки X5.1 11 ноября прибыло вечером 12 ноября, что привело к геомагнитным условиям – STORM G3. Но скорость солнечного ветра начала уменьшаться. Это приведет к возвращению к более стабильному геомагнитному прогнозу.

Реклама

Магнитная буря 14 ноября. Фото: Meteoagent.

Хотя активность Солнца стала меньше, она все же может влиять на самочувствие. У людей, живущих в зоне риска, может повышаться давление, возникать головные боли, головокружение, слабость и сонливость и т.д.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, врач назвал один простой продукт, который поможет облегчить боль при артрите без лекарства.