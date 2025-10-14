ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
485
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 14 октября: что известно

Прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 14 октября, магнитная буря будет слабой. Она будет иметь К-индекс 3.7 – это зеленый уровень.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Высокоскоростной солнечный ветер из корональной дыры влиял на геомагнитное поле в течение выходных. Впрочем, накануне скорость солнечного ветра начала спадать. Предварительно G1 не ожидается.

Магнитная буря 14 октября.

Магнитная буря 14 октября.

Прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.

Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

Дата публикации
Количество просмотров
485
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie