Магнитная буря 14 октября: что известно
Прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.
Во вторник, 14 октября, магнитная буря будет слабой. Она будет иметь К-индекс 3.7 – это зеленый уровень.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.
Высокоскоростной солнечный ветер из корональной дыры влиял на геомагнитное поле в течение выходных. Впрочем, накануне скорость солнечного ветра начала спадать. Предварительно G1 не ожидается.
Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.