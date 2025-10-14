Магнитная буря 14 октября: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 14 октября, магнитная буря будет слабой. Она будет иметь К-индекс 3.7 – это зеленый уровень.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Высокоскоростной солнечный ветер из корональной дыры влиял на геомагнитное поле в течение выходных. Впрочем, накануне скорость солнечного ветра начала спадать. Предварительно G1 не ожидается.

Магнитная буря 14 октября.

Прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют три часа.

Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.