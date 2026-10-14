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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 14 октября: сколько баллов будет

В скором времени ожидается усиление геомагнитной активности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 14 октября, октября, магнитная буря немного слабеет. Ожидается возмущение с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока геомагнитные условия достаточно спокойны. Впрочем, возможно усиление геомагнитной активности из-за влияния корональных выбросов массы и потока быстрого солнечного ветра. В ближайшие сутки не исключены магнитные бури уровня G1, а иногда — кратковременно G2.

Магнитная буря 14 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 14 октября. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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